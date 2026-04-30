В Московской области производители товарной рыбы могут получить субсидию из местного бюджета

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области объявляет отбор заявок на предоставление субсидий из регионального бюджета. Финансовая поддержка направлена на развитие производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала — ключевого направления аквакультуры в агропромышленном комплексе Подмосковья.

Инициатива призвана стимулировать местных сельхозпроизводителей наращивать объемы выпуска продукции аквакультуры. В прошлом году предприятия региона достигли показателя в 5,1 тыс. тонн товарной аквакультуры, и теперь благодаря господдержке у них появится возможность расширить производство.

Субсидия покроет 20% затрат на приобретение кормов для выращивания рыбы — одной из наиболее существенных статей расходов в рыбоводстве. На реализацию программы в текущем году выделено 28,5 млн руб., что позволит поддержать значительное число предприятий отрасли.

Прием заявок стартует 4 мая и продлится до 11 мая включительно. Подать документы можно на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Чтобы принять участие в отборе, сельхозтоваропроизводителям необходимо сформировать комплект требуемых документов, подтвердить соответствие установленным требованиям, предоставить сведения о плановых показателях выращивания товарной аквакультуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.