«Боже, сохрани их от депутатства»: Губерниев высказался о будущем Овечкина и Дзюбы

Комментатор и журналист Дмитрий Губерниев в разговоре со Sport24 высказался о будущем футболиста Артема Дзюбы и хоккеиста Александра Овечкина.

У обоих известных спортсменов летом заканчиваются действующие контракты. Не исключено, что они могут завершить карьеру. В этом году Дзюбе исполнится 38 лет, Овечкину — 41.

Комментатору задали вопрос, представляет ли он этих спортсменов в качестве политических деятелей, например депутатов Госдумы. Губерниев ответил, что это не так просто: нужно войти в какую-то партию, иметь единомышленников, программу.

«Они действующие спортсмены — пусть продолжают играть. Боже, сохрани Дзюбу и Овечкина от депутатства, по крайней мере, в ближайшее время», — сказал Губерниев.

Ранее нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о своих партнерах Евгении Малкине и Крисе Летанге, с которыми провел в одной команде 20 лет.