Автомобильное движение временно ограничат на двух переездах в Луховицах и Электростали

В Подмосковье временно ограничат движение автомобилей на двух переездах — в Электростали и Луховицах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

Так, в связи с ремонтными работами на путях с 30 апреля будет ограничено автомобильное движение в деревне Есино Электростали и в городе Луховицы.

В Есино работы будут проводиться с 23:40 30 апреля до 23:40 3 мая, а также с 23:40 8 мая до 23:40 11 мая. Объезд будет возможен через Носовихинское шоссе.

В Луховицы запланирован ремонт в районе Озерной улицы — с 00:00 4 мая до 00:00 5 мая. Можно будет воспользоваться переездом, расположенным на улице Гагарина в районе Луховицкого мукомольного завода.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых переходов через железнодорожные пути.