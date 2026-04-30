Без единого поражения: школьники Павловского Посада взяли баскетбольный трофей

Команда юношей из Первого лицея Павловского Посада одержала победу в суперфинале Школьной лиги Подмосковья по баскетболу 3×3.

Соревнования прошли 29 апреля на LIVE Арене в Одинцово — это итог третьего сезона турнира. Юные баскетболисты продемонстрировали высокий уровень игры: они прошли весь путь без единого поражения и завоевали главный трофей.

Успех команды стал результатом упорных тренировок и сплоченности игроков. За подготовку спортсменов отвечали тренер Иван Чернышов и учитель физкультуры Александра Каранова, поддержку обеспечил директор лицея Павел Грязнов.

По информации организаторов, проект «Школьная лига» помогает школьникам поверить в себя, научиться работать в команде и добиваться поставленных целей.