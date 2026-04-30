Подмосковные стрелки одержали победу на всероссийских соревнованиях

Подмосковные спортсмены Вероника Позарова и Иван Крыльцов (УОР №1, Краснознаменск) одержали победу на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 17 лет. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Они выступили в олимпийском упражнении «пневматический пистолет, пара смешанная» и смогли обойти тандем стрелков из Пензенской области. На третьем месте оказались пары из Москвы и Архангельской области.

Состязания проходят с 25 апреля по 5 мая в Ижевске (Республика Удмуртия), их проводят в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.