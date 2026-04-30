В Подмосковье вдвое выросло количество социальных предприятий

В Подмосковье за последние пять лет число социальных предприятий выросло в два раза и приблизилось к 1 тыс., регион занимает лидирующие позиции среди регионов по социальному предпринимательству. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения «Единой России».

На поддержку этого направления по народной программе «Единой России» из регионального бюджета направили почти 900 миллионов рублей – в форме грантов и субсидий. Депутат Мособлдумы от «Единой России», член комитета по социальной политике и здравоохранению Татьяна Карзубова подчеркнула, что развитие социального предпринимательства позволяет продвигать инклюзивные инициативы, расширять социальные услуги и экологические проекты.

«Удвоение числа социальных предприятий за пять лет — наглядное подтверждение эффективности народной программы «Единой России». Благодаря ей почти каждый субъект малого или среднего бизнеса получает адресную финансовую помощь: не только крупные гранты, но и льготное кредитование — под 2% годовых», — подчеркнула Карзубова.

Так, например, в Подольске работает центр «Дочки-Матери», где медпомощь оказывают льготным категориям граждан. Руководитель центра Кристина Сотникова отметила, что статус социального предприятия позволил учреждению получить микрозаймы, гранты и субсидии на закупку современного оборудования.

Кроме того, в Солнечногорске работает медицинский центр «ХИТ», который благодаря статусу «социальное» получил возможность предоставлять скидки для многодетных и малоимущих семей, инвалидов, пенсионеров, детей-сирот и ветеранов. Кроме того, господдержка помогает соцпредприятиям в сфере спорта. Например, в Балашихе в спортшколе боевых искусств Дмитрия Яковлева дети занимаются тхэквондо, кикбоксингом, самбо, дзюдо и художественной гимнастикой.

В региона народная программа партии выполнена на 98%, в нее вошли около 780 тысяч наказов жителей. Теперь партия на основе предложений жителей формирует новую народную программу, в которой будут зафиксированы задачи на следующие пять лет. Предложить инициативу можно на сайте естьрезультат.рф, в общественных приемных партии во всех городах региона или по бесплатному номеру «горячей линии» 8-800-200-89-50.

