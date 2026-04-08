Никита Пресняков переехал к новой возлюбленной, которая живет с маленьким сыном

Внук уехавшей из РФ Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков, переехал к своей новой возлюбленной, сообщает The Voice. Избранницей 34-летнего артиста стала Карина Филимонова, у которой есть двухлетний сын. Девушка поделилась видео, на котором Никита весело проводит время с малышом.

Известно, что отношения пары начались весной. Карина снялась в клипе Никиты на кавер на известную песню группы Uma2rman «Ни кола, ни дачки». Вместе они также посетили шоу Канье Уэста в Лос-Анджелесе.

Для Никиты эти отношения стали новой главой после непростого периода в жизни. Летом 2025 года он пережил развод с женой Аленой Красновой и долгое время находился в депрессии.

У Карины тоже непростая ситуация. В прошлом году она рассталась с отцом своего сына. Девушка признавалась, что устала от многочисленных проблем и судов. Сейчас у нее нет ни работы, ни денег, но, похоже, рядом с Никитой она надеется на лучшее.

Ранее стало известно о новых отношениях 24-летней дочери Егора Кончаловского.