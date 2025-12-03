Яйцо Фаберже из коллекции Николая II продали за $30 млн спустя три минуты после начала аукциона

На аукционе Christie’s продали «зимнее» яйцо Фаберже, принадлежавшее последнему российскому императору Николаю II. Торги прошли с большим успехом, и итоговая сумма превысила $30 млн. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте Christie’s.

Через три минуты после начала аукциона редкий экспонат был продан за $25,7 млн. С учетом комиссии итоговая сумма превысила $30 млн.

«Зимнее» яйцо было продано за $18,5 млн, установив новый рекорд, который ранее принадлежал аукциону Christie’s и был достигнут в 2007 году для семьи Ротшильдов.

Стоит добавить, что яйцо, изготовленное в 1913 году по заказу для матери российского императора в честь Пасхи, представляет собой уникальное произведение искусства. Оно выполнено из горного хрусталя, а его поверхность украшена изящными снежинками, сделанными из платины и инкрустированными 4,5 тысячами бриллиантов. Внутри яйца расположена корзинка с кварцевыми цветами, которая также украшена драгоценными камнями.