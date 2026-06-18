Названа фатальная ошибка сбежавшей из России Аллы Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью Общественной службе новостей высказался о нынешнем положении Аллы Пугачевой. По его мнению, покинувшая Россию Примадонна совершила фатальную ошибку, не уйдя со сцены после 50-летия. Соседов с иронией оценил попытки певицы «омолодиться» и перезапустить карьеру, заявив, что сегодня она не востребована ни за рубежом, ни на родине.

Сергей Соседов не скрывает своего скептического отношения к поздним творческим экспериментам Аллы Пугачевой. В беседе с журналистами он признался, что наблюдать за попытками артистки вернуть былую популярность ему «смешно». Критик убежден: ни смена имиджа, ни ребрендинг не способны вернуть молодость и утраченный статус.

«Ее поезд давно ушел, лет 20 назад», — заявил он, подчеркнув, что после 50-летия Примадонне следовало покинуть сцену, а не продолжать держаться в центре внимания.

По словам Соседова, аудитория Пугачевой всегда находилась в России. За пределами страны ее творчество никому не интересно, но даже на родине, считает критик, она больше не сможет вернуть былую славу.

Критик отметил, что решение оставаться в информационном поле и предпринимать попытки перезапуска карьеры привели к тому, что он называет «ужасом и негативом». По его мнению, Пугачева утратила себя как художник и опустилась в глазах публики. Несмотря на резкость оценок, Соседов остается последовательным в своей позиции, которую высказывал неоднократно.

Ранее сообщалось, что не стало фотографа Игоря Гранковского, запечатлевшего Пугачеву, Паулса и ABBA.