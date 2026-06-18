Россиянин проиграл ₽1,7 млн на ставке в матче ЧМ: Португалия не забила больше двух голов

Клиент одной из букмекерских компаний из России поставил почти 1,7 миллиона рублей на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Демократической Республики Конго. Как сообщает «РБ Спорт», игрок выбрал ставку на индивидуальный тотал португальцев больше 2 голов. Коэффициент на этот исход составлял 1,79.

Встреча состоялась в среду, 17 июня, и завершилась боевой ничьей со счетом 1:1. Единственный гол португальцев не позволил ставке сыграть. Таким образом, беттор потерял всю поставленную сумму — около 1,7 млн рублей.

Этот случай стал одним из самых крупных проигрышей на старте мундиаля в Северной Америке. Букмекеры фиксируют повышенную активность российских игроков на матчах топ-сборных, однако прогнозы на высокую результативность португальцев в этой игре не оправдались. Сборная ДР Конго, считавшаяся явным аутсайдером, сумела организованно обороняться и даже сама забила, что стало неожиданностью для многих экспертов. Отметим, что на аналогичные исходы в других матчах группы букмекеры также принимали крупные ставки, но этот случай выделяется особенно внушительной суммой.

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