Российский айтишник загадочно пропал в Таиланде

В Таиланде без вести пропал 43-летний российский турист Денис Захаров. Мужчина прибыл на курортный остров Панган в конце мая, планируя провести там два месяца, но уже через четыре дня отдых обернулся чередой трагических событий. Айтишник лишился всех документов, денег и телефона, доехал до Бангкока, подал заявление в полицию, созвонился с матерью – и после этого перестал выходить на связь. Об истории пишет LIFE со ссылкой на SHOT.

Поездка в Таиланд для Дениса Захарова началась как идеальный отпуск: теплый сезон, живописный Панган и почти два месяца свободного времени. Однако уже 29 мая все пошло не по плану. Неизвестные лишили туриста всего – паспорта, денег, мобильного телефона и личных вещей. Без средств и документов он сумел добраться до столицы королевства.

В Бангкоке Захаров направился в полицейский участок, где оформил заявление о краже. Сотрудники таиландской полиции пошли навстречу иностранцу и позволили ему связаться с родными в России. Мать мужчины оперативно переслала скан своего паспорта для оформления документов. По ее словам, правоохранители выдали сыну деньги на такси, чтобы он мог доехать до российского посольства и решить вопрос с восстановлением удостоверения личности.

С этого момента всякая связь с Денисом оборвалась. Родственники не знают, добрался ли он до дипломатического представительства, что произошло после, где он находится сейчас. Официальных комментариев от посольства России в Таиланде пока не поступало. Поиски пропавшего продолжаются.