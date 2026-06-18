Суд в Подмосковье защитил бюджет Красногорска от необоснованных претензий управляющей компании

Арбитражный суда Московской области защитил бюджет Красногорска от необоснованных претензий управляющей компании ООО «УК НТК». Организация пыталась взыскать с муниципальной администрации убытки за залив квартир в размере 3,4 млн рублей.

В феврале 2024 года в МКД в поселке дачного хозяйства Архангельское произошел залив квартир. Красногорский городской суд удовлетворил иск граждан к УК и взыскал с организации сумму ущерба.

Однако компания посчитала, что не виновата в случившемся и обратилась в арбитражный суд, требуя взыскать выплаченную сумму с администрации. Организация ссылалась на то, что администрация якобы несвоевременно включила ремонт кровли в план капремонта.

Суд решил, что оснований для удовлетворения иска нет. Вина УК в причинении ущерба была установлена судебным актом по гражданскому делу. Московский областной суд указал, что даже при необходимости проведения капремонта кровли УК не освобождается от обязанности надлежащим образом исполнять обязательства по текущему содержанию и ремонту общедомового имущества до проведения работ капитального характера.

Арбитражный суд также установил, что администрация округа действовала добросовестно и в рамках предоставленных полномочий. Получив обращение УК в декабре 2021 года, она своевременно направила заявку в Министерство ЖКХ региона, и ремонт кровли включили в краткосрочный план реализации программы капремонта. В 2024 году капремонт кровли в доме был проведен.

При этом, подчеркнул суд, именно УК, зная об аварийном состоянии кровли с 2021 года, не приняла своевременных мер по проведению текущего ремонта и устранению протечек.