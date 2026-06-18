Из СИЗО — прямо в психушку: резчик по храмам сменил камеру на больничную палату

Челябинский суд вынес нестандартное решение в деле о резне в храме — обвиняемый не вышел на свободу, а прямиком отправился из камеры в психоневрологическую лечебницу. Фигурант, которого подозревают в покушении на двух прихожанок, теперь проведет ближайшие недели под надзором психиатров. Об этом сообщает Lenta.ru.

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя и изменил меру пресечения мужчине 2001 года рождения. До 15 июля он будет находиться в стационарной клинике, а не в СИЗО — все потому, что обвиняемый давно стоит на учете у психиатра. Следствие настояло на этом шаге, чтобы оценить его вменяемость и способность отвечать за содеянное.

Напомним, кровавая сцена развернулась 15 февраля в храме на улице Воровского. Между мужчиной и двумя женщинами вспыхнул конфликт, который мгновенно перерос в рукопашную с ножами. Пострадавшие получили тяжелые ранения, но выжили.

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