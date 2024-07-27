Юбилейный двадцатый турслет проходит в подмосковном Лотошино

Накануне на поляне возле деревни Пеньи, на берегу реки Шоши открылся юбилейный 20-й туристский слет городского округа Лотошино. Турслет проводится ежегодно, в этом году померяться своими туристскими и спортивными навыками приехали 18 команд, 14 из которых представляют городской округ Лотошино, три команды из городского округа Шаховская и одна из Можайска.

Командам предстоят соревнования в трех основных блоках — туристский, куда входят такие дисциплины как ориентирование на местности, туристская полоса и комбинированная эстафета; спортивном, включающем в себя футбол, волейбол и перетягивание каната; а также в стрелковом, где команды посоревнуются между собой в стрельбе из винтовки и лука.

Юбилейный турслет открыла глава городского округа Лотошино Екатерина Долгасова, которая пожелала всем участникам силы и терпения, удачи и воли к победе. Победители прошлогоднего турслета, команда «Деловой мир», торжественно подняли над поляной российский флаг, после чего официально двадцатый туристский слет был объявлен открытым.

Один из участников Роман Варцев рассказал, что для многих лотошинцев турслет является главным событием лета, которого ждут.