Юная актриса из Подмосковья снялась в фильме с Ноной Гришаевой

Юная актриса из Серпухова Алиса Прохорова снялась в фильме «Про мою маму и про меня» режиссера Дмитрия Губарева, премьера картины недавно состоялась в кинотеатре «Космос». Об этом сообщает Regions.

В фильме «Про мою маму и про меня» отражены запутанные, но комичные отношения между матерью и ее дочерью-подростком. В нем снялись Нонна Гришаева, Екатерина Гонтаренко, Александр Олешко и Светлана Антонова.

«Наша семья никогда не имела отношения к миру кино, это просто совпадение. Алиса с юных лет любила искать стихи и монологи и учить их. Мы начали записывать их и выкладывать в интернет», — рассказала мама Алисы Ирина Прохорова.

По ее словам, девочка получила массу положительных эмоций, когда работала с Нонной Гришаевой. Алиса уже снялась в 25 проектах, среди них — работа в сериале с Дмитрием Нагиевым и крупный проект для телеканала СТС.