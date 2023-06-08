Юные дзюдоисты из Красноармейска взяли серебро на всероссийских и международных соревнованиях

Сразу несколько призовых мест завоевали спортсмены из Городского округа Пушкинский в первый месяц лета.

Так, 3 и 4 июня ребята приняли участие в международных соревнованиях по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина», которые проходили на большой арене Дворца спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Круг соперников красноармейцев был очень широк и силен – в турнире приняли участие 717 спортсменов в возрасте до 18 лет из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Греции, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Республики Сербской, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Осетии.

И тем почетней была победа юной дзюдоистки из красноармейского спортклуба "БУРТАСЫ". Аделина Нестерова заняла на международном старте II место.

Чуть позже, 5 июня стартовал Всероссийский турнир по дзюдо. И вновь серебро отправилось в Красноармейск: второе место заняла Юлия Гуменюк.

В администрации Городского округа Пушкинский поздравили дзюдоисток и их тренера Юлию Нестерову с отличным результатом.