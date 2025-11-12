Юрий Лоза резко ответил критику Соседову на обвинения в неудачной карьере

Музыкальный критик Сергей Соседов обвинил Юрия Лозу в нерациональном использовании творческого потенциала, что помешало певцу стать артистом первого эшелона. Эта оценка вызвала резкую отповедь со стороны исполнителя, известного хитом «Плот». В своем ответе Лоза поставил под сомнение профессиональную компетентность оппонента. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он подчеркнул, что Соседов полностью оторвался от современной музыкальной реальности, продолжая ориентироваться на устаревшие образцы, и потому не может считаться авторитетным экспертом.

По мнению музыканта, истинная цель таких критиков сводится не к конструктивному анализу, а к саморекламе через токсичные высказывания. Подобная позиция окончательно дискредитирует их в глазах профессионального сообщества.

По его словам, мнение специалистов, не желающих понимать современные тренды, не представляет для него никакой ценности.

Ранее Соседов обвинил Лозу в творческой несостоятельности.