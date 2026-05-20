Только загранпаспорт: Россия и Китай приняли важнейшее решение для туристов

Решение принято на фоне крайне положительных результатов работы безвизового коридора и прогнозов по рекордному росту туристического потока. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Синхронное решение Москвы и Пекина

Российская Федерация зеркально продлит действие безвизового режима с Китайской Народной Республикой на весь 2027 год. Официальное заявление об этом сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что внедренная безвизовая практика уже успела продемонстрировать исключительно положительные результаты.

Данному заявлению предшествовало сообщение со стороны Пекина. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь объявил, что китайская сторона приняла решение продлить безвизовый въезд для российских граждан до конца 2027 года. Таким образом, обе страны зафиксировали долгосрочный курс на максимальное упрощение трансграничных поездок.

История внедрения безвизового коридора

Свободный режим перемещения между государствами развивался в несколько этапов, став итогом договоренностей на высшем уровне:

Въезд россиян в КНР: гражданам России официально разрешили пересекать китайскую границу без оформления виз, используя только заграничный паспорт, с 15 сентября 2025 года. Первоначально этот порядок был установлен на один год — до 14 сентября 2026 года. Решение обнародовали 2 сентября 2025 года во время официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай, который позже охарактеризовал этот шаг со стороны КНР как неожиданный и очень приятный.

Ответный шаг России: в качестве зеркальной меры Российская Федерация запустила полноценный безвизовый режим для путешественников из Китая с 1 декабря 2025 года.

Прогнозы по росту туристического потока

Упрощение визовых формальностей дало мощный импульс для развития индустрии путешествий и индустрии гостеприимства в обеих странах. В мае специальный представитель президента РФ Борис Титов отметил, что по предварительным оценкам, взаимный туристический поток из Китая в Россию может продемонстрировать рост примерно на 30% уже по итогам первых шести месяцев полноценного действия безвизового режима. Синхронное продление соглашения на 2027 год позволит закрепить эту позитивную динамику и обеспечить стабильный приток путешественников.