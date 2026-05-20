Это не ошибка природы: зачем тираннозавру были нужны такие маленькие передние лапы

Ученые предложили новое объяснение знаменитой странности тираннозавра: его крошечные передние лапы могли уменьшиться потому, что всю работу по атаке взяли на себя огромная голова и мощные челюсти, пишет The Independent со ссылкой на исследование в научном журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Tyrannosaurus rex достигал около 12 метров в длину и шести метров в высоту, но его передние конечности были всего около метра. Долгое время палеонтологи спорили, зачем такому грозному хищнику настолько нелепые на вид лапы и как так получилось.

Авторы новой работы считают, что дело в эволюционной смене оружия. По мере того как добыча становилась крупнее — включая гигантских длинношеих зауроподов и других больших травоядных, — хватать ее когтями становилось все менее эффективно. Гораздо выгоднее было атаковать мощным черепом и удерживать жертву челюстями.

Исследователи сравнили пять групп хищных динозавров и выяснили: уменьшение передних лап сильнее связано не с общим размером тела, а с мощностью черепа и силой укуса. Ти-рекс в этом рейтинге оказался лидером.

Проще говоря, лапы стали почти лишними. Тираннозавр не выглядел гармонично, зато его эволюционная логика была предельно жесткой: если у тебя есть гигантская пасть, «руки» уже не так нужны.