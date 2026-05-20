Шесть голосов против 149: с каким разрывом лидер опроса обошел аутсайдера среди казанских застройщиков

Опрос среди 308 жителей Казани позволил выяснить, каким застройщикам они доверяют меньше всего, сообщил inkazan.ru. Голосование проходило с 16 по 19 мая в Telegram, «ВКонтакте» и на сайте Inkazan.

По информации издания, абсолютным аутсайдером стала компания, работающая в городе с 2014 года, — всего 6 голосов (1,9%). На втором месте с конца — застройщик, строящий жилой комплекс в районе Военного городка: 11 голосов (3,5%). Чуть больше доверия (12 голосов, 3,9%) получила питерская фирма, недавно вышедшая на казанский рынок.

По данным издания, шестую строчку поделили ижевский и московский застройщики — по 19 голосов (по 6,1%). Следом идет компания с 21 голосом (6,8%). В тройку лидеров вошел застройщик, активно работающий у Республиканской клинической больницы и в Лаишевском узле: 31 голос (10%). Второе место заняла компания с 41 голосом (13%). Абсолютным победителем с огромным отрывом стала еще одна строительная компания — 149 голосов (48,3%). Сейчас она возводит дома в центре старого района Казани.

