Настоящая капсула времени: в Волгограде нашли восьмилетний Renault Sandero

Главной ценностью выставленного на торги автомобиля является его уникальное состояние и аномально низкий пробег для машины 2018 года выпуска. Об этом пишет РГ.

Уникальное состояние и ценовые маневры продавца

На автомобильном рынке Волгограда появилось примечательное предложение: в продажу поступил Renault Sandero второго поколения, сошедший с конвейера в 2018 году. Ключевая особенность данного экземпляра заключается в его практически нулевой эксплуатации — за восемь лет владения хетчбэк преодолел всего 4 060 километров.

Изначально собственник планировал выручить за транспортное средство 1 700 000 рублей, однако в процессе торгов снизил планку и на текущий момент готов расстаться с машиной за 1 550 000 рублей. Согласно информации из официального объявления на портале Авто.ру, автомобиль на протяжении всего времени находился в собственности одной семьи. Бережное гаражное хранение позволило полностью уберечь кузов от внешних воздействий, благодаря чему хетчбэк дошел до наших дней в идеальном состоянии. Дополнительным подтверждением минимального использования служит тот факт, что на отдельных деталях интерьера и элементах салона до сих пор бережно сохранены заводские защитные пленки.

Технические параметры и уровень оснащения

С технической точки зрения французский хетчбэк оборудован надежным и проверенным временем силовым агрегатом:

Двигатель: под капотом установлен 1,6-литровый атмосферный бензиновый мотор мощностью 113 лошадиных сил.

Трансмиссия: в паре с атмосферным двигателем функционирует классическая пятиступенчатая механическая коробка передач.

Комплектацию выставленного на продажу Renault Sandero нельзя назвать роскошной, но она включает весь необходимый перечень базовых опций для комфортных поездок. В список доступного оборудования входят штатная аудиосистема, фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, полноценный кондиционер, а также электрический привод передних стекол.