Юрист Хаминский пояснил, что грозит Соловьеву за оскорбление Собчак

Скандальная «голая» вечеринка наделала больше шуму, чем сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Тем не менее отдельные известные личности стали опускаться до оскорблений, например телеведущий Владимир Соловьев. Юрист Александр Хаминский пояснил возможные правовые последствия такого поведения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, отношение Соловьева к «голой» вечеринке однозначное.

Юрист добавил, что на закрытом мероприятии можно заниматься чем угодно, кроме запрещенного законом. Однако при попадании фото и видео в информационное пространство мероприятие становится открытым.

По его мнению, Соловьев необоснованно и бездоказательно обвинил Собчак в серьезных преступлениях, заодно обозвав неприличными словами. В итоге он может быть привлечен к административной ответственности согласно ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление» с назначением штрафа до пяти тысяч рублей, также при условии принадлежности его аккаунта юридическому лицу штраф увеличится до 200 тыс. рублей. Кроме того, может последовать уголовная ответственность по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ «Клевета».