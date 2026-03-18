Юрист объяснил бесперспективность иска Долиной

История с продажей квартиры Ларисы Долиной получила неожиданный юридический поворот: шансов вернуть деньги у певицы практически нет. Ипотечный брокер и юрист Дмитрий Кваша в беседе с Общественной Службой Новостей объяснил , почему даже поимка подозреваемых не поможет артистке восстановить справедливость.

Главная проблема в том, что задержанные — это всего лишь пешки в чужой игре. По словам эксперта, эти люди могли даже не догадываться, что участвуют в масштабной афере, и уж точно не они главные бенефициары. Дохода от продажи квартиры Долиной они не получили, а значит, и взыскать с них по суду ту огромную сумму, которую потеряла звезда, не выйдет. Максимум, на что можно рассчитывать в таком раскладе — какое-то скромное имущество вроде «бабушкиной квартиры» самих обвиняемых, но это слезы по сравнению с украденным.

Кваша предупреждает: попытка отсудить хоть что-то у мелких сошек обернется для Долиной лишь репутационным фиаско. Люди, которые искренне сочувствовали артистке и переживали за нее, могут отвернуться, увидев, как знаменитость пытается выбить последнее из тех, кто сам оказался жертвой обстоятельств. Суд, скорее всего, встанет на сторону здравого смысла и не удовлетворит иск. Вместо денег певица рискует получить только испорченное имя и окончательное понимание, что главные аферисты так и остались в тени.

