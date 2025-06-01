«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Интером» в финальном матче Лиги чемпионов со счетом 5:0. Матч состоялся на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене вечером в субботу, 31 мая. Корреспондент «Подмосковье Сегодня» следил за развитием событий на матче.

На 12-й минуте матча защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими открыл счёт. Примечательно, что он не стал праздновать гол в ворота своей бывшей команды.

Ассистировал ему Дезире Дуэ, который и сам отметился голом спустя восемь минут после начала игры.

На 63-й минуте Дуэ оформил дубль, став самым молодым игроком в истории «Пари Сен-Жермен», которому удалось сделать это.

На 73-й минуте бывший футболист «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия отправил четвёртый мяч в ворота «Милана». В конце матча Сенни Маюлу установил окончательный счёт.

Парижский «ПСЖ» впервые в своей истории стал чемпионом Лиги чемпионов. Ранее команда уже выходила в финал турнира, но в сезоне 2019/2020 уступила «Баварии» со счётом 0:1.

К тому же, это второй успех для французских команд. Ранее только «Олимпик Марсель» становился победителем Лиги чемпионов в сезоне 1992/93.

«Интер» в четвёртый раз проиграл в финале Лиги чемпионов, хотя трижды становился победителем этого турнира.