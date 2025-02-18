Канада — США: новая битва неизбежна

Сборная Канады, обыграв команду Финляндии со счетом 5:3, обеспечила себе участие в финале Турнира четырех наций. Ранее это право гарантировала себе сборная США.

Канаде, чтобы не зависеть от исхода матча США — Швеция, необходимо было обыгрывать финнов в основное время. «Кленовые листья» рьяно взялись за дело: уже после пяти минут Канада вела в две шайбы после голов своих суперзвезд Коннора Макдэвида и Нэтана Маккиннона.

Брейден Поинт и Маккинон довели счет до 4:0, после чего игра успокоилась. Но нервной концовки избежать не удалось. Эса Линделль одну шайбу отыграл, финны сняли вратаря и сократили счет до минимума благодаря дублю Микаэля Гранлунда. И только после шайбы Сидни Кросби в пустые ворота Канада могла вздохнуть с облегчением.

На групповом турнире сборная США обыграла Канаду со счетом 3:1. Матч запомнился тем, что уже в первые девять секунд игры в нем случилось три драки. Финал ожидается не менее горячим. Он пройдет 20 февраля в Бостоне.