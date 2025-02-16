Трамп спровоцировал ледовое побоище в Монреале

В матче Канада — США на Турнире четырех наций хоккеисты устроили три драки за первые девять секунд матча.

Матч Канада — США на Турнире четырех наций изначально обещал быть горячим: на арене Centre Bell в Монреале должны были сойтись звезды НХЛ первой величины. Но особое звучание и без того громкой афише придали недавние заявление президента США Дональда Трампа о том, что Канаду следовало бы сделать 51-м штатом США.

Еще перед матчем США — Финляндия болельщики в Монреале освистали американский гимн, показав, что к заявлениям Трампа в Канаде относятся очень серьезно.

Едва прозвучал стартовый свисток в матче Канада — США, американец Мэттью Ткачак и канадец Брэндон Хейгл сбросили перчатки. После следующего вбрасывания их примеру последовали младший Ткачак, Брэйди, и Сэм Беннетт. Хоккей продлился всего несколько секунд, и канадский защитник Колтон Парайко решил наказать форварда Джей Ти Миллера, въехавшего во вратаря Джордана Биннингтона.

В остальное время болельщики увидели достаточно жесткий, бескомпромиссный, но все-таки высококлассный хоккей, пусть и без обилия голов. Суперзвезда Канады Коннор Макдэвид открыл счет, Джейк Генцел и Мэтт Ларкин вывели США вперед. Еще одну шайбу Генцел отправил уже в пустые ворота. 3:1 — американцы обеспечили себе участие в финале турнира.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира Янник Синнер договорился с WADA о минимальном сроке дисквалификации.