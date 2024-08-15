Капитальный ремонт Ледового дворца завершается в подмосковном Дмитрове

Подрядчики уже завершили обновление кровли Ледового дворца в Дмитровском городском округе. Работы ведутся по поручению главы муниципалитета Ильи Поночевного. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

Отмечается, что рабочие уже заменили гидроизоляцию, теплоизоляцию и пароизоляцию, а также уложили двухслойный кровельный материал и заменили воронки водосточных труб. Также в спорткомплексе «Дмитров» были проведены значительные изменения.

Старое освещение было полностью заменено на новое светодиодное на арене, в фойе, зале хореографии Центра фигурного катания и керлинга. Раздевалки были отремонтированы, спортивный зал был капитально отремонтирован и оснащен интерактивными тренажерами.

Кроме того, были заменены входные группы и приведены в порядок лестницы здания спортивного комплекса. Были созданы условия для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья в объекты физической культуры и спорта.

Внутри Ледового дворца параллельно с работами на крыше идет обновление потолков и стен, которые пострадали во время протечек кровли.