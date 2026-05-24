Махачкалинское «Динамо» и «Акрон» отстояли свои места в РПЛ

Завершились переходные матчи за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне 2026/27. В обоих противостояниях верх взяли команды, в минувшем сезоне выступавшие в сильнейшем дивизионе, — махачкалинское «Динамо» и тольяттинский «Акрон».

«Динамо» во второй раз подряд обыграло «Урал» (в гостях была победа со счетом 1:0). На своем поле махачкалинцы забили дважды. На 39-й минуте Гамид Агаларов заработал пенальти и сам же его реализовал, на 62-й минуте Хуссем Мрезиг снял все вопросы по итогам противостояния.

«Акрон» в первом матче в гостях убедительно обыграл волгоградский «Ротор» (2:0). Но в Самаре преимущество хозяев едва не растаяло. В начале второго тайма Глеб Шильников вывел гостей вперед. «Ротор» забил еще раз, но гол отменили из-за фола в атаке.

Судейские скандалы бушевали в российском футболе всю весну, не обошлось без них и в стыках. В Волгограде убеждены в несправедливой отмене гола, а в Екатеринбурге считают, что в первом матче судья не имел право засчитывать гол «Динамо»: нет ни одного видеоповтора, убеждающего в том, что мяч полностью пересек линию ворот.

Таким образом, стал известен полный состав участников РПЛ в будущем сезоне. Изменения по сравнению с предыдущим лишь два. В Первую лигу отправились «Пари НН» и «Сочи», их заменят столичная «Родина» и воронежский «Факел».