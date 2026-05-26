В Московской области рассказали о дорожной обстановке

Утром во вторник, 26 мая, уровень загруженности дорог в Подмосковье достиг пяти баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Можайском, Рублево-Успенском шоссе. Кроме того, пробки есть на Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Жителей и гостей региона призвали быть осторожными за рулем и придерживаться установленных ограничений скорости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.