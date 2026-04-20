Капитан «Спартака» отреагировал на финансовые проблемы «Иркутска»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин отреагировал на финансовые проблемы ФК «Иркутск». Капитан красно-белых родился в Иркутске и начинал заниматься футболом в школе иркутской «Звезды».

«Иркутск» занимает последнее место группы 2 дивизиона «Б» Второй лиги и находится на грани закрытия из-за финансовых трудностей. Игроки несколько месяцев не получали зарплату и готовились к чемпионату у себя дома.

«Надо спросить ребят из Иркутска, есть люди известнее меня там. Знаю, что там проблемы с финансированием. Не первая команда закрывается», — сказал Зобнин.

«Звезда», в которой начинал Зобнин, закрылась еще в 2008 году. Впоследствии прекратили свое существование наследовавшие ей «Байкал» и «Зенит». «Иркутск» начал сезон с трех поражений подряд.