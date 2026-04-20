Генич извинился перед вратарем «Ахмата» за грубую ошибку в репортаже

На протяжении всей трансляции комментатор называл вратаря Лукьяновым.

«Приношу глубочайшие извинения Вадиму Ульянову и всем телезрителям. Не знаю, что было, но, черт возьми, сам не понимаю, как так поплыл. Извините», — написал Генич в своем телеграм-канале.

Уроженец подмосковных Люберец 24-летний Ульянов перешел в «Ахмат» из «Кайрата» в январе 2025 года. В нынешнем сезоне он отвоевал место основного вратаря. Ульянов сыграл в 11 матчах РПЛ и пяти играх Кубка России, пропустив в общей сложности 21 мяч и четырежды отстояв на ноль.

Победа над «Ахматом» позволила «Спартаку» подняться вверх по турнирной таблице. Красно-белые обошли ЦСКА и сравнялись по очкам с «Балтикой». Теперь они делят с калининградцами четвертое-пятое места по набранным баллам.