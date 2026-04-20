Убивает метаболизм: японские ученые нашли истинную причину ожирения без лишних калорий

Японские исследователи обнаружили, что рафинированные углеводы провоцируют набор веса не за счет калорийности, а путем перестройки обмена веществ и снижения энергозатрат организма. Об этом пишет Царьград.

Углеводная ловушка для обмена веществ

Специалисты из Осакского столичного университета под руководством профессора Сигенобу Мацумуры представили результаты работы, опубликованной в журнале Molecular Nutrition & Food Research. Ученые установили, что такие продукты, как хлеб и рис, могут приводить к ожирению даже при соблюдении калорийной нормы. Эксперимент показал, что употребление очищенных углеводов заставляет организм переходить в режим энергосбережения, одновременно активируя процессы формирования жировых запасов.

Ход эксперимента и биологические реакции

В рамках исследования подопытные животные были распределены по группам с разным типом питания, включающим пшеничную муку, рис и стандартные корма. Наблюдения показали, что при свободном выборе субъекты отдавали предпочтение углеводной пище. Несмотря на то что суммарное количество потребляемых калорий оставалось прежним, масса тела и объем жировой ткани у них стабильно росли. Ученые зафиксировали снижение общих энергозатрат, рост концентрации жирных кислот в крови и активацию генов в печени, отвечающих за транспортировку липидов.

Выводы ученых и перспективы для диетологии

Профессор Мацумура отметил, что выявленный эффект связан не с особенностями конкретного зерна, а с общей метаболической реакцией на избыток рафинированных углеводов в рационе. Примечательно, что после исключения мучных продуктов из меню показатели веса и обмена веществ быстро приходили в норме. Хотя данные получены на животных, авторы подчеркивают значимость структуры питания: регулярное преобладание белого хлеба и макарон может сделать метаболизм человека слишком «экономным». В будущем планируется изучить, как на эти процессы влияют клетчатка и цельнозерновые продукты.