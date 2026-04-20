«Проходной двор звезды». Из особняка Дубцовой пропали драгоценности на миллионы рублей
В двухэтажном особняке 44-летней Ирины Дубцовой шел ремонт. Постоянная ротаций нанятых мастеров привела к тому, что имение знаменитости фактически стало проходным двором. Артистка не сразу обнаружила пропажу, однако общая стоимость похищенного составила несколько миллионов рублей.
Первым неладное заметил 20-летний сын певицы. Молодой человек достал из домашнего бара бутылку премиального шампанского ценой около десяти тысяч рублей — хотел угостить друзей. Когда он покинул вечеринку раньше остальных, выяснилось, что внутри элитной емкости находился дешевый напиток.
После этого инцидента Дубцова пересмотрела содержимое сейфа, шкатулок с украшениями и гардеробной. Пропало множество вещей. Артистка уверена, что произошедшее — результат недобросовестности работников, приходивших в дом.
«Это связано с непорядочностью людей, которые приходили и устраивались к нам на работу», — заявила певица в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ.
Несмотря на убежденность, что к хищению причастны несколько человек, обращаться в полицию Дубцова не стала. Свое решение она объяснила нежеланием тратить нервы и надеждой на высшее правосудие.
