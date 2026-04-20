Дроны атаковали порт Туапсе: пожар, выбитые стекла и газовая труба

В морском порту города Туапсе произошло возгорание вследствие атаки беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, фрагменты сбитых дронов также стали причиной повреждения стекол в ряде зданий муниципалитета.

По уточненной информации главы региона, обломки БПЛА нарушили остекление в начальной школе, детском саду, местном музее, церкви и многоквартирном жилом доме. Кроме того, зафиксировано повреждение газовой трубы.

В местах падения обломков беспилотников продолжают работу оперативные и специализированные службы.

Сергей Бойко, глава Туапсинского муниципального округа, в своем телеграм-канале уточнил, что к тушению всех очагов возгорания в морском порту привлечены пожарные расчеты и спасательные подразделения.

