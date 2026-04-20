Сафонов получил высшую оценку в своей команде, несмотря на два пропущенных мяча

Авторитетная французская спортивная газета L'Equipe поставила российскому голкиперу ПСЖ Матвея Сафонову высшую оценку среди всех игроков команды, несмотря на два пропущенных мяча в матче с «Лионом» (1:2).

Россиянину выставили шестерку и указали на слабую игру защитников парижан. ПСЖ пропустил два мяча в первые двадцать минут, и лишь в компенсированное время Хвича Кварацхелия забил гол престижа. Сафонов совершил три сэйва.

«Оставленный без должной поддержки защитников, россиянин, тем не менее, помог своей команде избежать ещё большего количества пропущенных мячей. Он также продемонстрировал уверенность на выходах при верховых мячах и ни разу не ошибся на угловых», — отмечает издание.

ПСЖ продолжает лидировать в чемпионате Франции, но теперь не может чувствовать себя вольготно. Команда Сафонова набрала 63 очка после 28 матчей, у занимающего вторую строчку «Ланса» на один балл меньше и на одну проведенную игру больше.

Ранее бывший заместитель главного редактора французской спортивной газеты L’Equipe Жан‑Филипп Леклер удивился метаморфозам в игре Сафонова, который дважды отстоял на ноль в матчах Лиги чемпионов с «Ливерпулем», но пропустил легкий мяч в игре национальной команды против Никарагуа.