Тренер «Краснодара» остался доволен содержанием игры с «Балтикой»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что команда по-прежнему сохраняет шансы на чемпионство. В 25-м туре РПЛ «быки» потеряли очки в матче с «Балтикой» и пропустили вперед в турнирной таблице «Зенит».

Краснодарцы лишь в концовке встречи сумели сравнять счет (2:2) и теперь отстают от петербуржцев, одолевших с минимальным счетом махачкалинское «Динамо» (0:1) на один балл.

«Качеством и содержанием игры доволен, результатом — нет. Думаю, вы видели хорошую игру: получился очень динамичный футбол, но, к сожалению, несколько ошибок нам очень дорого обошлись. По самоотдаче, бойцовским качествам и содержанию у меня нет никаких претензий ни к одному футболисту», — сказал Мусаев.

«Краснодар» пропустил после дальнего удара Мингияна Бевеева — не выручил голкипер Станислав Агкацев, а второй мяч Максим Петров забил после грубой ошибки Витора Тормены.

Мусаев уверен, что еще ничего не потеряно, и за оставшиеся пять туров «Краснодар» постарается вернуть себе лидерство. 26-й тур, который пройдет в середине недели, может стать решающим в борьбе за чемпионство. «Краснодар» отправляется на выезд к набравшему ход «Спартаку», а «Зенит» сыграет с «Локомотивом». Эксперт Александр Бубнов считает, что в случае поражения «Краснодар» фактически лишится шансов на чемпионство.