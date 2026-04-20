Атака БПЛА ВСУ на регионы России 20 апреля: последние новости, сколько дронов сбито и где

В морском порту Туапсе произошло возгорание из-за атаки БПЛА, в городе зафиксированы повреждения жилого сектора и инфраструктуры. К восстановительным работам привлечены экстренные службы и волонтеры.

Ликвидация пожара и повреждений в Туапсе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о возникновении пожара на территории морского порта Туапсе вследствие атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Падение обломков техники привело к выбитым окнам в ряде городских строений. В Туапсинском округе был оперативно созван штаб по чрезвычайным ситуациям для координации восстановительных мероприятий.

Масштаб восстановительных работ

Глава Туапсинского округа Сергей Бойко проинформировал, что в работах по устранению последствий задействована группировка из 91 человека, включая добровольцев из молодежных организаций. В связи с ухудшением погодных условий руководитель распорядился временно закрыть оконные проемы пленкой в тех домах, где остекление еще не восстановлено. В настоящее время продолжается разбор завалов на месте поврежденных объектов.

Оценка ущерба и экологический контроль

Ранее из-за инцидента в муниципалитете был введен режим чрезвычайной ситуации и инициировано уголовное дело по статье о террористическом акте. По предварительным данным, пострадали 52 частных дома, 8 многоквартирных зданий и 3 социальных объекта. Кроме того, зафиксирована поломка водопровода в микрорайоне Варваринка. Специалисты Роспотребнадзора ведут регулярный мониторинг качества воздуха; согласно последним замерам, содержание вредных примесей в атмосфере остается в пределах нормы.

Ситуация в соседних регионах

Параллельно с событиями на Кубани, режим опасности атаки БПЛА действовал в Воронежской области. Глава региона Александр Гусев подтвердил отмену угрозы утром 20 апреля. Период повышенной готовности в области продолжался с 16 часов предыдущего дня.