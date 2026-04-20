«Спартак» лишился основного защитника перед матчем с «Краснодаром»

Центральный защитник «Спартака» Кристофер Ву пропустит матч 26-го тура РПЛ с «Краснодаром» после того, как в игре с «Ахматом» (3:1) получил четвертую желтую карточку в сезоне, что означает автоматическую дисквалификацию на один матч.

Камерунец допустил фол по неосторожности и в борьбе за мяч задел колено Георгия Мелкадзе. Нападающий «Ахмата» вскоре был заменен.

Ву весной стал незаменимой фигурной в центре обороны красно-белых. Болельщики «Спартака» признали его лучшим игроком месяца. В матче с «Краснодаром» именно на Ву была бы возложена значительная часть работы по сдерживания грозного форварда южан Джона Кордобы.

Предположительно, Ву на позиции центрального защитника заменит Руслан Литвинов. В матче с «Ахматом» Хуан Карлос Карседо заменил Ву и передвинул россиянина на его позицию, чтобы в игровых условиях опробовать этот вариант.

Матч «Спартака» с «Краснодаром» имеет огромное значение в борьбе за чемпионство. Если находящиеся в отличной форме москвичи отберут очки у соперника, они тем самым могут открыть путь к победе в чемпионате «Зениту».

Петербургский клуб лидирует в РПЛ с 55 очками, «Краснодар» отстает на один балл. У «Спартака» 45 очков и текущая пятая позиция.