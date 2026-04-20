Страшный прогноз метеорологов на конец 2026: скрытый резервуар тепла в океане изменит погоду до неузнаваемости

Исследователи зафиксировали масштабное перемещение тепловых масс под поверхностью Тихого океана, что предвещает резкую смену климатических фаз и усиление глобальных погодных аномалий к концу года, пишет Planet Today.

Скрытые механизмы океанического потепления

Согласно данным, опубликованным в Geoscientific Model Development, под тропической частью Тихого океана сформировался колоссальный резервуар тепла. Ученые Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) отмечают, что прогретые водные массы уже начали миграцию на восток под охлажденным поверхностным слоем. Это накопление энергии под водой является ключевым индикатором, который влияет на точность сезонных прогнозов и указывает на неизбежную перестройку климатической системы в ближайшие месяцы.

Влияние пассатов и волн Кельвина

Процесс усиления Эль-Ниньо тесно связан с ослаблением пассатов — устойчивых ветров, удерживающих теплые воды в западной части океана. При их затухании возникают так называемые волны Кельвина, направляющие мощный поток тепла к берегам Южной Америки. Этот импульс опускает термоклин, блокируя подъем холодных глубинных вод. В результате восточная акватория Тихого океана стремительно нагревается, вызывая цепную реакцию в атмосфере и меняя погодные паттерны по всей планете.

Новые стандарты мониторинга аномалий

Для более точной оценки ситуации специалисты NOAA перешли на использование относительного индекса в ключевом регионе Niño 3.4. Это решение обусловлено общим глобальным потеплением: старые методы фиксации температурных отклонений могут искажать реальную значимость сезонных изменений. Несмотря на обновление методологии, базовым порогом для подтверждения фазы Эль-Ниньо остается превышение температурной нормы примерно на 0,9 градуса по Фаренгейту.