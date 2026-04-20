Прощай старая Европа: какие китайские авто вытеснили конкурентов с российской вторички

В начале 2026 года продажи китайских машин с пробегом в России выросли более чем на треть, установив исторический рекорд и кардинально изменив структуру спроса. Об этом пишет 110km.

Рекордная динамика продаж в первом квартале

В первом квартале 2026 года российский сектор подержанных автомобилей из КНР продемонстрировал беспрецедентные показатели. Объем реализации составил 79,4 тысячи единиц, что на 35% превышает итоги аналогичного периода прошлого года. Аналитики подчеркивают, что такая динамика является уникальной для рынка, а текущие темпы роста свидетельствуют о начале фундаментальной трансформации вторичного сегмента.

Лидеры потребительских симпатий

Основной интерес покупателей сосредоточен на брендах Chery, Geely и Haval. В список наиболее востребованных моделей по итогам марта вошли такие кроссоверы, как Chery Tiggo 7, Haval Jolion и Geely Coolray. Примечательно, что спрос на отдельные позиции вырос более чем на 60%. Также в топ-10 укрепились Geely Monjaro, Omoda C5 и классический Great Wall Hover, что подтверждает доверие россиян к различным поколениям китайского автопрома.

Марочный рейтинг и рыночные тренды

Первое место в зачете брендов удерживает Chery: за три месяца владельцев сменили более 16 тысяч машин, что на 22% больше прошлогодних цифр. Geely прочно занимает вторую позицию с результатом почти 14,5 тысяч перепродаж. Самую активную экспансию демонстрирует Haval, чей показатель вырос на 44%, достигнув отметки в 12,2 тысячи автомобилей. Несмотря на общий подъем, эксперты отмечают стагнацию старых марок, таких как Lifan, которые постепенно уступают место более технологичным Changan и другим современным конкурентам.