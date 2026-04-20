«Зеленый свет от Тегерана». Иран заявил о готовности рассматривать любые инициативы РФ по урегулированию

Иран не исключает изучения разнообразных инициатив России, направленных на разрешение конфликта на Ближнем Востоке. С соответствующим заявлением выступил посол исламской республики в Москве Казем Джалали в беседе с изданием «Ведомости» .

Комментируя потенциальное участие посредников в процессе урегулирования, а также позицию РФ в свете договора о стратегическом партнерстве, подписанного двумя странами в 2025 году, дипломат подчеркнул дружественный характер отношений между государствами.

Он также отметил, что у Тегерана и Москвы налажен постоянный консультационный процесс на высоком и высшем уровне, который продолжается. По его словам, иранская сторона готова выслушать российские инициативы и, безусловно, намерена их все рассматривать.

«Россия дружественная нам страна. Вы знаете, что у нас постоянные консультации с российскими властями. Наши контакты на высоком и самом высшем уровне продолжаются. Мы готовы слушать ваши инициативы. И, конечно же, будем рассматривать разные инициативы российских коллег», - сказал он

