Талалаев и Радимов поругались в прямом эфире

Отбывающий дисквалификацию и восстанавливающийся после операции Талалаев подключился к эфиру по видеосвязи. Находящийся в студии Радимов обратился к нему «Андрюша».

Талалаев перебил собеседника и потребовал избегать в эфире панибратства.

«Ты следи за языком, когда выступаешь в прямом эфире просто и все», — сказал Талалаев.

Радимов ответил, что у него больше нет вопросов к Талалаеву. Тот сказал, что у него к Радимову вопросов нет последние 22 года.

У Талалаева и Радимова перепалки случались и ранее. Тренер «Балтики» в октябре прошлого года сказал, что Радимов 20 лет назад мог совершить поступок, но не стал этого делать. Радимов тогда удивился высказыванию Талалаева, заявив, что не понимает, о чем идет речь: 20 лет назад он даже не знал оппонента.

