Капризов стал лучшим российским снайпером в сезоне НХЛ

В регулярном чемпионате НХЛ 2025/2026 больше всех шайб среди российских хоккеистов забросил нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов.

С 45 голами он опередил Никиту Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (44) и Павла Дорофеева из «Вегас Голден Найтс» (37). Следующие места заняли Александр Овечкин (32), Андрей Свечников (31), Артемий Панарин (28), Кирилл Марченко (27), Иван Барбашев и Владимир Тарасенко (по 23).

Капризов набрал в регулярном чемпионате 89 (45+44) очка. Лучшим результатом в карьере для форварда «Миннесоты» являются 47 шайб и 108 очков в сезоне 2021/22.

Со следующего сезона начнет действовать новый контракт Кирилла Капризову, по которому он станет самым высокооплачиваемым хоккеистом мира с ежегодной зарплатой $17 млн.

Ранее стало известно, что Никита Кучеров не смог в третий раз подряд завоевать «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру сезона).