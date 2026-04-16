В подмосковном ЖК «Резиденции Сколково» построят школу

В жилом комплексе «Резиденции Сколково» в подмосковном Сколково продолжается строительство школы на 750 учеников, девелопер проекта — Инвестиционная Группа АБСОЛЮТ приступил к благоустройству территории будущего учебного заведения. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Зданию присвоен адрес ул. Мещерский бульвар д. 5, учреждение войдет в состав МАОУ Зареченской средней общеобразовательной школы. Во дворе появится пространство для общешкольных мероприятий, спортивное ядро с площадками, площадка для подвижных игр, учебно-опытная зона с экологической тропой, где дети смогут на практике изучать биологию и не только. Завершить все виды работ планируется в июле 2026 года.

Площадь трехэтажной школы составит более 12,4 тыс. кв. м. В ней разместят учебные кабинеты, специализированные классы для изучения иностранных языков, точных наук и ИТ-технологий, актовый зал, два спортзала, библиотеку, медицинский кабинет и ряд административных помещений. На территории ЖК уже построены и работают два детских сада.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.