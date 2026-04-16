Министр рассказал о значении программы «Герои Подмосковья»

Региональная программа «Герои Подмосковья» дает участникам специальной военной операции возможности для роста и поддержки со стороны наставников. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

«Если вы готовы к новым вызовам и хотите развиваться, не сомневайтесь в своих силах», — сказал он.

Министр добавил, что главное при этом воспользоваться полученным шансом и быть готовым открыться новому опыту.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

