Валерия Карпина упрекнули в эстонском происхождении

Бывший защитник сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» привязал главного тренера национальной команды Валерия Карпина к дискуссии о том, кого считать иностранцами в российском футболе.

По мнению Бубнова, всех граждан бывших советских республик не стоит считать легионерами. Он привел в пример главного тренера сборной, который родился в Эстонии и имеет эстонское, а также испанское гражданство.

«А что у нас здесь делает прибалт Карпин? Что он здесь забыл?» — задался вопросом Бубнов.

Эксперт негативно оценил работу Карпина в российском футболе, заявив, что тот развалил московское «Динамо».

Валерий Карпин с начала сезона совмещал работу в сборной и в «Динамо», однако признался, что переоценил свои возможности. При нем бело-голубые занимали лишь десятое место в РПЛ. В ноябре Карпин оставил пост в клубе.

