Трагедия в Туапсе: при атаке БПЛА погибли двое детей

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на жилые дома в Туапсе погибли двое несовершеннолетних.

По предварительным данным, еще двое взрослых пострадали — им сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом в своем канале в Max сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он написал, что террористическая атака дронов на жилые дома в Туапсе унесла жизни двух детей — пяти и четырнадцати лет. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным погибших и поручил главе муниципального округа Сергею Бойко оказать семьям всю необходимую поддержку. Кроме того, по предварительным данным, пострадали еще двое взрослых. В настоящее время они получают медицинскую помощь.

Ранее сообщалось о том, украинские БПЛА в ночь на 11 апреля атаковали Геленджик, Адыгею и Ставрополье.