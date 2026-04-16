Суперкомпьютер назвал главного фаворита Лиги чемпионов

Суперкомпьютер Opta обновил прогнозы на победителя Лиги чемпионов после завершения четвертьфинальных серий. В полуфиналах сыграют «Арсенал» — «Атлетико» и ПСЖ — «Бавария».

Искусственный интеллект назвал самым вероятным победителем лондонский «Арсенал» (38,6%). Команда Микеля Артеты прошла «Спортинг» благодаря единственному голу в двух матчах. «Канониры» славятся прекрасной обороной: в четырех играх плей-офф они пропустили всего один гол.

На втором месте «Бавария» (33,3%), выбившая из турнира «Реал» (2:1, 4:3). Действующий обладатель трофея ПСЖ (19,1%) лишь на третьем месте. Команда с российским голкипером Матвеем Сафоновым дважды обыграла «Ливерпуль» с одинаковым счетом 2:0. Меньше всех шансов суперкомпьютер оставляет «Атлетико» (9%), несмотря на то что мадридцы прошли «Барселону» (2:0, 1:2).

