В Подольске прокуратура помогла вернуть деньги пенсионеру, которого обманули мошенники

Подольская городская прокуратура в суде добилась взыскания денег в пользу пенсионера, которого обманули телефонные мошенниками, преступление произошло в 2024 году. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, аферисты позвонили ему под предлогом замены счетчиков. В ходе беседы они получили паспортные данные мужчины, запугали его утечкой информации и потребовали «задекларировать» все имеющиеся денежные средства. В результате тот передал мошенникам более 7,9 млн рублей. Средства выводились через банковский счет жителя Московской области, предоставившего свой счет для хищения.

В суд было предъявлено исковое заявление о взыскании с владельца счета неосновательного обогащения, требования были удовлетворены. В прокуратуре призвали жителей быть бдительными и проверять любую полученную информацию.

