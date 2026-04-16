Дети пропахли фекалиями, а квартиры на трех этажах пропитала вонь: кто ответит за канализационный кошмар в Юрге?

Месяцами длящееся зловоние превратило жизнь жильцов многоквартирного дома в Юрге в настоящий кошмар. Неприятный запах, который очевидцы описывают как «смердящий», пропитал квартиры на трех этажах сразу. Ситуация настолько серьезна, что, по словам местного жителя, даже дети стали пахнуть фекалиями, грязной водой, стекающей из кухонных раковин, и прочими нечистотами, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, на критическую обстановку в доме местный житель пожаловался в открытом чате губернатору региона. Как уточнил заявитель, источником невыносимой вони служат три подъезда. По его информации, управляющая компания устранять проблему не спешит. Однако, как выяснилось, территория, где возникла неисправность, находится вне зоны ответственности УК — эти сети подконтрольны другой структуре.

«Дети вынуждены ходить в пропахшей одежде в школу, мы ходим на работу. <…> Люди, в том числе дети и пожилые, месяцами дышат канализационными газами. Пожалуйста, помогите нам, это уже крик души, потому что управляющей компании, судя по всему, до нас нет никакого дела», — написал горожанин.

В администрации Юрги официально отреагировали на обращение и подтвердили: подвалы дома содержатся в сухом и чистом виде, тем не менее сильный гнилостный запах действительно присутствует. Специалисты установили, что сбой произошел в наружных сетях канализации за пределами фундамента здания.

